Анализ растительных окаменелостей в янтаре из Мьянмы указывает на то, что древняя флора Юго-Восточной Азии могла попасть туда на фрагменте земной коры, который около 150 млн лет назад отделился от территории современной северо-западной Австралии. Этот фрагмент, известный как Западнобирманский блок, перемещался на север через древний океан Тетис.

Окаменелости в янтаре

Как сообщает Live Science, исследователи изучили более 3 тысяч растительных окаменелостей из янтаря из Мьянмы, сохранившихся около 100 млн лет назад. Среди находок были цветы, листья, плоды и семена.

Окаменелости принадлежали как минимум к 392 типам цветковых растений. В янтаре также обнаружили остатки хвойных растений, папоротников, мхов, саговников и печеночников. По мнению авторов, изолированный Западнобирманский блок на протяжении десятков миллионов лет находился вблизи экватора, где жаркий и влажный климат позволял древним линиям растений выживать и разнообразиться.

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Дрейф к Азии

Согласно выводам исследователей, микроплита дрейфовала на север около 100 млн лет, а ее столкновение с Юго-Восточной Азией началось примерно 50 млн лет назад. Около 80 млн лет назад с блоком столкнулась Индийская плита, изменив ориентацию фрагмента коры. Позднее Индийская плита и Западнобирманский блок столкнулись с Азией.

Исследование, опубликованное 27 октября в журнале Nature Ecology & Evolution, противоречит прежним предположениям о том, что этот блок образовался ближе к современной Юго-Восточной Азии, а местные тропические леса возникли после вымирания динозавров около 66 млн лет назад.

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