Исследование с участием 826 человек в США и Китае показало связь между более высокими результатами женщин в тестах когнитивных способностей и худшим отношением со стороны коллег. Участниц с более высокими баллами члены их команд чаще считали враждебными; они также сообщали о меньшей помощи и более частых случаях препятствования работе, в частности сокрытии информации. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как проводилось исследование

Авторы провели два исследования. В первом приняли участие 432 студента бизнес-направлений американского государственного университета, которые работали небольшими командами над консалтинговым проектом для реальных организаций. Во втором опросили 394 работников с полной занятостью, работавших в командах финансовой компании в Китае.

Когнитивные способности оценивали стандартизированным тестом на рассуждение и решение задач, который работодатели применяют при найме. Члены команд не знали результатов тестирования друг друга. Они оценивали коллег, а через несколько недель участники сообщали, сколько помощи получили и как часто сталкивались с препятствованием работе.

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Различия для мужчин и женщин

В двух группах женщин с более высокими баллами чаще оценивали как враждебных. Среди работников в Китае их также считали менее приветливыми. В то же время высокие результаты мужчин не имели такой негативной связи: среди студентов в США они не влияли на отношение команды, а среди работников китайской компании мужчин с более высокими баллами оценивали как менее враждебных, им чаще помогали и реже препятствовали их работе.

Исследователи объясняют эту связь теорией социальных ролей: от мужчин чаще ожидают компетентности и настойчивости, а от женщин — теплоты и поддержки. Авторы подчеркнули, что зафиксированные эффекты были небольшими, а исследование выявило связь, а не доказало причинность. Данные о помощи и ненадлежащем отношении участники предоставляли самостоятельно.

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