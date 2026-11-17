Исследование с участием Гарвардского и Дартмутского университетов показало, что запреты на мобильные телефоны в школах США могут умеренно улучшать учебные результаты учеников. Как сообщает The Verge, эффект таких ограничений можно сравнить с добавлением одной-двух учебных недель к учебному году.

Данные 3,3 миллиона учеников

Учёные совместно с организацией академической оценки NWEA проанализировали результаты тестирования 3,3 миллиона школьников из 4600 школ. Данные охватывали период с 2021–2022 по 2025–2026 учебные годы и включали учреждения как с запретом на телефоны, так и без него.

По оценке авторов, школьные ограничения по масштабу эффекта могут составлять примерно половину потерь в учебных достижениях американских учеников между 2013 годом и началом пандемии COVID-19 в 2020 году. Директор факультета Центра исследований образовательной политики Гарвардского университета Том Кейн назвал результат умеренным, но таким, на который исследователи рассчитывали.

В отличие от предыдущего общенационального исследования в США, новая работа использовала данные отдельных учеников, а не усреднённые показатели школ. По словам исследователей, это позволило учесть больше факторов и проследить влияние ограничений на школьников с разным уровнем потерь в обучении.

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Расходы и использование вне школы

Авторы также сравнили расходы на разные способы улучшения результатов. По их расчётам, покупка запирающихся чехлов для класса из 17 учеников обошлась бы примерно в 425 долларов на одного учителя. Дополнительная неделя выплаты учителю средней зарплаты стоила бы 2080 долларов.

Исследователи не обнаружили большой разницы во влиянии школьных запретов между учениками разного возраста или с разным уровнем успеваемости. Кейн предположил, что часть различий в учебных результатах может объясняться использованием телефонов вне школы, однако проверить это сложнее из-за отсутствия аналогичных ограничений дома.

Этим летом Meta в рамках соглашения на 17,1 миллиарда долларов почти со всеми штатами США согласилась ввести масштабные ограничения для пользователей младше 18 лет. Среди прочего, они предусматривают установленные по умолчанию лимиты времени для подростков в приложениях компании.

Кейн считает, что эти изменения могут дать учёным возможность сравнить учебные результаты до и после возможного сокращения использования социальных сетей вне школы. В то же время, по его словам, будет трудно установить, действительно ли подростки будут проводить меньше времени в сервисах Meta и не перенесут ли они его на другие платформы. Для более точного анализа платформам потребуется предоставлять исследователям обезличенные агрегированные данные, в том числе по школам или другим группам.

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