Исследователи в США из Case Western Reserve University, University Hospitals и медицинского центра Louis Stokes Cleveland VA выявили связь между воздействием мелкодисперсного загрязнения воздуха и более высоким риском болезни Альцгеймера и связанных с ней форм деменции. Как сообщает News-Medical, работа объединила анализ медицинских данных почти полумиллиона человек с опытами на мышах.

Данные UK Biobank

Ученые проанализировали сведения примерно о 500 тысячах взрослых участников британского проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали до 14 лет. У людей, живших в трети районов с наиболее высоким уровнем загрязнения, вероятность развития болезни Альцгеймера или связанной с ней деменции была на 25% выше, чем у жителей наименее загрязненной трети районов.

Эта связь сохранялась после учета возраста, курения, диабета и других факторов. Повышенный риск фиксировали независимо от степени унаследованной генетической предрасположенности человека к болезни Альцгеймера.

Эксперименты на мышах

Чтобы проверить возможный механизм воздействия, команда в течение пяти месяцев подвергала мышей воздействию наружного воздуха Кливленда. Мелкие твердые частицы PM2.5 в этом воздухе концентрировали до уровней, сходных с показателями в наиболее загрязненных городах мира.

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У здоровых мышей исследователи зафиксировали проблемы с памятью, повышенную проницаемость гематоэнцефалического барьера и воспаление мозга. Также у них снизилось соотношение NAD+/NADH, которое отражает энергетическое состояние мозга и его способность противодействовать повреждениям и болезням. В гиппокампе, связанном с обучением и памятью, увеличилась гибель вновь образованных нейронов.

Загрязнение изменило активность генов в микроглии — иммунных клетках мозга, которые обычно очищают его от клеточных остатков и противодействуют инфекциям. У мышей без амилоидных бляшек появились изменения, похожие на проявления болезни Альцгеймера. У животных с генетической предрасположенностью к этому заболеванию загрязненный воздух также ускорил накопление амилоидных бляшек.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Neuroinflammation. Авторы отмечают, что выявили один из механизмов, через который загрязненный воздух вредит здоровому мозгу и может ускорять течение болезни Альцгеймера.

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