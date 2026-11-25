Масштабное генетическое исследование выявило связь роста человека с 207 генами и 121 редким вариантом ДНК. В основной части работы проанализировали данные 826 066 человек, а результаты проверили еще на шести независимых когортах с участием 624 567 человек, сообщает Nature.

Крупные эффекты редких вариантов

Исследователи отдельно изучали распространенные генетические варианты, редкие изменения в экзоме и совокупное влияние редких изменений в пределах генов. Анализ распространенных вариантов определил 3 034 независимые ассоциации, которые в совокупности объясняют примерно 25% наблюдаемой вариации роста.

Наибольший интерес представляли редкие варианты, нарушающие работу белков. Для 17 генов такие отдельные варианты были связаны со средней разницей в росте на 8,92 см. В работе отмечается, что это значительно больше среднего эффекта вариантов, которые обычно находят в исследованиях генома.

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К этим генам относятся гены, связанные с организацией внеклеточного матрикса, развитием скелета и сигнальными путями гормона роста и инсулиноподобного фактора роста, WNT/β-катенина и TGFβ. Расширение анализа на варианты, нарушающие функцию белка и встречающиеся с частотой до 1%, позволило выявить в общей сложности 76 генов, 62 из которых не находили при анализе только отдельных вариантов.

Проверка результатов и прогнозирование

В независимых выборках номинальную статистическую значимость подтвердили для 203 из 207 генов, или 98,1%, и для 113 из 125 отдельных вариантов, или 90,4%. Направление эффекта совпадало между основным и повторным анализами для всех 179 генов, оцененных в тестах совокупной нагрузки редких вариантов, и для всех вариантов, кроме одного.

Авторы также проверили, улучшают ли редкие варианты генетическое прогнозирование роста. Среди 337 носителей вариантов в 17 генах добавление их эффектов к модели на основе распространенных вариантов повысило показатель R² до 0,72. При этом эти варианты встречаются очень редко, поэтому их вклад в прогнозирование роста для всей популяции ограничен.

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