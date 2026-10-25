Исследование ученых Еврейского университета в Иерусалиме в Израиле предполагает, что масштабные природные пожары и последующая эрозия в южном Леванте могли помочь неолитическим сообществам понять, что глина под воздействием огня твердеет и превращается в керамику. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Пожары и перемещение глины

Работа была опубликована в начале сентября в журнале Geomorphology. В исследовании проанализировали древние отложения, пещеры, скопления древесного угля и археологические памятники, чтобы реконструировать изменения окружающей среды в два периода нестабильности.

Первым из них был последний межледниковый период MIS 5e, который длился примерно 129–116 тысяч лет назад. Вторым был ранний голоцен, ориентировочно 11–7 тысяч лет назад, когда в регионе все активнее утверждались земледельческие сообщества. Свидетельства из обоих периодов указывают на масштабные пожары, за которыми следовала сильная эрозия. В раннем голоцене наиболее интенсивная фаза, по оценке исследования, пришлась примерно на 9,5–8,2 тысячи лет назад.

Микроскопические частицы древесного угля в озерных отложениях фиксируют пики горения, а химические следы в пещерных образованиях свидетельствуют о значительных потерях растительности и почвы. После уничтожения растительного покрова осадки и сток смывали богатую глиной почву со склонов в естественные понижения, в том числе в долины Иордана и Мертвого моря.

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Гипотеза природной печи

Руководитель исследования профессор Амос Фрумкин назвал это «гипотезой природной печи». По его мнению, жители долин могли увидеть участки глины, обожженные интенсивными природными пожарами, и заметить, что материал стал твердым и прочным. Это могло дать им идею намеренно обжигать глину.

Гипотезу поддерживают предыдущие петрографические исследования: ярмукскую керамику из долины Иордана изготавливали из местной переотложенной глины terra rossa. Такой материал мог накапливаться возле поселений после эрозии окружающих холмов.

Древний природный эксперимент

В период MIS 5e сочетание пожаров, потери растительности, эрозии и отложения глины было еще более интенсивным, однако керамика тогда не появилась. Фрумкин назвал этот период природным контрольным экспериментом и отметил, что люди того времени не обладали теми же когнитивными возможностями, знаниями и социальными условиями, что неолитические сообщества.

Ученый подчеркнул, что гипотеза является спекулятивной, но проверяемой. Имеющиеся данные показывают совпадение в широких временных рамках между крупными пожарами, отложением глины и появлением керамики, однако пока не позволяют установить точную последовательность этих событий.

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