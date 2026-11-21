Исследование Университета Монаша, опубликованное в American Journal of Biological Anthropology, предлагает пересмотреть классификацию предков человека и включить в род Homo виды, традиционно относимые к родам Australopithecus и Paranthropus. Речь идет о человеческих видах и близких ископаемых родственниках, живших в течение последних четырех-пяти миллионов лет, сообщает ScienceDaily.

Предложение пересмотреть таксономию

Автор работы, научный сотрудник Monash Biomedicine Discovery Institute Иан Таул, считает, что границы между тремя группами становится все сложнее обосновывать. Ископаемые останки свидетельствуют не о простой последовательности видов, а о сложном эволюционном дереве с многочисленными ветвями и видами, существовавшими одновременно.

Таксономия классифицирует живые и вымершие организмы по их признакам и эволюционным связям. Род является уровнем классификации, стоящим выше вида: современный человек относится к виду Homo sapiens, где Homo — название рода. Современные подходы все чаще опираются на эволюционное происхождение организмов, а не только на их внешнее сходство.

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Признаки рода Homo утратили четкость

Ранее представителей Homo отделяли от других древних родственников человека по сочетанию анатомических и поведенческих признаков, включая относительно большой мозг и сложное использование орудий. Однако ученые обнаружили представителей Homo с небольшим мозгом, а также данные, указывающие на более сложное поведение австралопитеков и парантропов, чем предполагалось ранее.

По мнению Таула, расширение рода Homo позволило бы точнее отразить эволюционные связи и избежать постоянного пересмотра границ между крупными группами после новых ископаемых находок. Предлагаемое изменение пока является научным аргументом, а не официально принятой классификацией.

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