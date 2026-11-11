Исследователи Медицинской школы Икана при системе здравоохранения Mount Sinai выяснили, что реклама фармацевтических препаратов может влиять на выбор лечения, рекомендуемого моделями искусственного интеллекта. Как сообщает News-Medical, ученые протестировали 12 моделей крупных технологических компаний, в частности Google, OpenAI и Anthropic.

Как проводили эксперимент

Моделям предоставляли одинаковые клинические случаи, подготовленные врачами. В одной версии перед описанием случая размещали четко обозначенную рекламу реального препарата, в другой рекламы не было. Данные о пациенте и возможные варианты терапии не менялись, поэтому исследователи могли оценить именно влияние рекламного сообщения.

Всего команда рассмотрела 258 559 ответов ИИ в 33 клинических сценариях. При наличии рекламы модели выбирали рекламируемый препарат в 47,6% ответов, тогда как без рекламы — в 35%. В четырех сценариях частота выбора рекламируемого препарата выросла с нуля до 100% после добавления объявления.

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Рекомендации могли оставаться приемлемыми

Авторы подчеркнули, что влияние рекламы не обязательно означало появление небезопасных или неуместных рекомендаций. В рамках исследования объявления не продемонстрировали четкого увеличения рекомендаций неподтвержденных добавок или явно неоптимальных препаратов. В то же время ИИ мог менять предпочтение между несколькими клинически приемлемыми вариантами лечения.

В выборке текстовых ответов модели прямо упоминали рекламу лишь в 29,9% случаев, хотя чаще повторяли информацию или утверждения из объявлений. Исследователи не оценивали, влияли ли такие изменения рекомендаций на реальные назначения врачей, решения пациентов, стоимость лечения или его результаты.

Статья «Pharmaceutical advertising and drug recommendations by consumer-facing artificial intelligence: A controlled study» была опубликована онлайн 11 ноября 2026 года в журнале The Lancet Digital Health. Авторы предлагают разработчикам ИИ и медицинским системам проверять ответы моделей при наличии и отсутствии рекламного контента, раскрывать его присутствие и отделять промоционные материалы от клинических рекомендаций.

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