Ученые Стэнфордской медицины и их коллеги проанализировали данные кап с датчиками движения, которые носили спортсмены в семи видах спорта, и пришли к выводу: линейное ускорение головы лучше прогнозирует сотрясение мозга, чем вращательное. Как сообщает News-Medical, результаты ставят под сомнение распространенную почти 85 лет гипотезу, согласно которой главным фактором сотрясения считалось именно вращательное движение головы.

Данные кап с датчиками

В анализ вошли данные 203 спортсменов и спортсменок из семи видов спорта, в частности американского футбола, лакросса и смешанных единоборств. Исследователи рассмотрели 47 ударов, после которых было зафиксировано сотрясение мозга, а также 3804 удара без такого последствия. Удары записывали на видео, а сотрясение определял медицинский персонал на месте или его устанавливали при просмотре записей по видимым признакам травмы, в частности дезориентации или нарушению равновесия.

В математической модели пиковое линейное ускорение стало наиболее точным отдельным показателем вероятности сотрясения. Добавление пикового вращательного ускорения не улучшило точность модели, тогда как учет пиковой вращательной скорости дал незначительное улучшение. Авторы отметили, что для более продолжительных воздействий, в частности хлыстовой травмы, вращательное ускорение может иметь большее значение.

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Оценка риска для шлемов

По расчетам команды, удар с линейным ускорением головы 100 g, то есть в 100 раз большим стандартного ускорения свободного падения, связан с 50-процентным риском сотрясения. Для сравнения, средний удар по голове в американском футболе составляет около 25 g. По данным кап с датчиками, столкновение с ускорением 150 g сопровождается риском сотрясения более 99%.

Ученые указывают, что распространенный порог 50-процентного риска сотрясения на уровне 192 g был получен на основе данных датчиков, закрепленных на шлемах. Такие системы могут менее точно отражать движение головы, поскольку шлем смещается во время удара. В то же время авторы подчеркивают, что почти все столкновения вызывают как линейное, так и вращательное движение, а новые результаты не означают, что вращательное движение безопасно.

Отдельно исследователи протестировали на манекенах футбольные шлемы с жидкостными накладками. При самом высоком уровне нагрузки, который они оценивали, расчетный риск сотрясения составил 73,3% для стандартных шлемов и 55,7% для шлемов с такими накладками. Старший автор работы Дэвид Камарилло является соучредителем компании SoftShox, которая лицензировала стэнфордскую технологию и производит эти накладки. Авторы подчеркнули, что для подтверждения выводов необходимы дальнейшие исследования.

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