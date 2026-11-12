В бразильском Пантанале исследователи выяснили, что ягуары часто взаимодействуют друг с другом и могут демонстрировать социальное поведение. Анализ 13 лет наблюдений показал, что эти животные не только встречаются парами, но и могут вместе играть, вылизывать друг друга, охотиться и патрулировать территорию, сообщает Mongabay.

167 зафиксированных взаимодействий

Ученые проекта Jaguar ID проводят ежедневные наблюдения в сухой сезон в Пантанале — с июня по октябрь — с 2013 года. По фотографиям и видео они идентифицировали 459 ягуаров по уникальному рисунку розеток на шерсти. Данные также дополнили материалами, собранными участниками гражданской науки.

Команда зафиксировала 167 случаев взаимодействия между парами ягуаров. Почти половина из них пришлась на двух самцов, 31% — на самца и самку, еще 17% — на двух самок. Около четверти контактов были агрессивными. Еще 36,5% признали нейтральными: животные отдыхали или охотились по отдельности в одной местности. Почти 39% взаимодействий носили социальный характер.

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Различия между самцами и самками

Среди примеров социального поведения исследователи описали, как две сестры из разных пометов вылизывали друг друга. В другом случае два родственных самца вместе перемещались по территории и патрулировали ее. Среди ягуаров, чья семейная история известна, родственные самцы чаще имели положительные контакты. Для самок такой закономерности не выявили.

Автор исследования Валерия Борон предположила, что самки, у которых часто есть детеныши, могут вести себя более оборонительно. Она связала эту гипотезу с зафиксированным в регионе случаем убийства детеныша другой самкой. Исследователи также считают, что самцы могут лучше переносить присутствие друг друга благодаря благоприятной среде Пантанала и большому количеству добычи.

В то же время биолог по охране природы Стейн Версхюрен из Бернского университета предостерег, что все наблюдения проводились на берегах рек в местности с очень высокой плотностью ягуаров и добычи. Поэтому эти результаты не обязательно относятся к популяциям ягуаров в других регионах.

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