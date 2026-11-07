Долгосрочное исследование среди взрослых в США выявило связь между регулярным употреблением кофе с кофеином и более низким риском деменции, а также лучшими когнитивными показателями с возрастом. Наиболее сильные ассоциации наблюдались у тех, кто выпивал две-три чашки кофе с кофеином ежедневно, сообщает ScienceDaily.

Разница в частоте деменции

Наблюдение за участниками продолжалось до 43 лет. Среди людей, потреблявших большие объемы кофе с кофеином, регистрировали 141 случай деменции на 100 тысяч человек в год. Для тех, кто редко пил такой кофе или не пил его вовсе, этот показатель составлял 330 случаев на 100 тысяч человек в год.

Участники, пившие больше кофе с кофеином, также реже сообщали о субъективном снижении когнитивных функций — ухудшении памяти или мышления, которое человек замечает сам. О таких изменениях заявили 7,8% людей с более высоким потреблением кофе против 9,5% среди тех, кто почти не употреблял или не употреблял кофе с кофеином.

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Кофе без кофеина не показал такой связи

Связь между кофе и когнитивным здоровьем сохранялась независимо от генетического риска деменции. В то же время употребление более двух-трех чашек кофе в день не было связано с дополнительными преимуществами.

Употребление чая также связывали с более низким риском деменции и лучшими когнитивными показателями. Наиболее благоприятным уровнем оказались одна-две чашки чая в день. Исследование не разделяло чай на содержащий кофеин и не содержащий кофеина, поэтому не позволяет определить роль кофеина в этой связи.

Для кофе без кофеина аналогичной ассоциации не выявили. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты указывают на связь, а не доказывают, что кофе напрямую предотвращает деменцию.

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