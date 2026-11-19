Исследователи в США выявили связь между более интенсивным употреблением алкоголя, более разнообразными способами употребления каннабиса и более высокой вероятностью большого депрессивного эпизода среди подростков в возрасте 12–17 лет. О результатах работы ученых Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M сообщает News-Medical.

Данные опроса 2023 года

Авторы проанализировали данные Национального опроса США по вопросам употребления наркотиков и здоровья за 2023 год. В выборку вошли 9 817 американских подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ученые оценивали модели употребления алкоголя — от эпизодического до частого или интенсивного, — а также количество способов употребления каннабиса. Среди таких способов были курение, вейпинг и употребление пищевых продуктов с каннабисом.

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Группы с более высокой вероятностью депрессии

Согласно выводам исследования, чем интенсивнее подростки употребляли алкоголь и чем больше форм употребления каннабиса они использовали, тем выше была вероятность большого депрессивного эпизода. Более высокую вероятность также зафиксировали среди девочек, подростков старшего возраста и подростков смешанного расового происхождения — независимо от употребления алкоголя или каннабиса.

Ведущий автор работы Сунхьон Чун призвал родителей, врачей и работников школ рассматривать употребление психоактивных веществ и депрессию у подростков как связанные вопросы и проводить скрининг в обоих направлениях. Исследование носит поперечный характер, поэтому оно устанавливает статистические связи в опрошенной группе, а не причинно-следственные зависимости.

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