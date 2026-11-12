Исследование на основе данных двух американских страховых баз связало прием антибиотика доксициклина в первом триместре беременности с более высоким риском потери беременности по сравнению с несколькими другими антибиотиками. Препарат широко применяется для лечения акне, респираторных инфекций, хламидиоза и сифилиса, сообщает Live Science.

Данные двух страховых баз

Авторы работы, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine, проанализировали 224 870 беременностей у пациенток в возрасте от 12 до 55 лет. Более 218 230 участниц лечились от инфекций дыхательных путей, еще более 6 630 — от акне в период от зачатия до завершения первого триместра.

Примерно 4 385 участниц в этот период получили рецепт на доксициклин, тогда как другим назначали альтернативные антибиотики. Среди пациенток с респираторными инфекциями риск потери беременности в группе доксициклина был на 40–54% выше, чем у тех, кто принимал амоксициллин. По сравнению с макролидами, к которым относится азитромицин, разница составила 39% и 36% в двух базах данных соответственно.

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Результаты для лечения акне

Среди пациенток, которым назначали антибиотики от акне, в одной из баз доксициклин ассоциировался с на 49% более высоким риском потери беременности по сравнению с клиндамицином. Во второй базе это различие не было статистически значимым. Первая автор исследования Алмут Винтерстайн предположила, что это могло быть связано с меньшим числом пациенток в соответствующем анализе.

В целом исследователи оценили, что доксициклин был связан с семью–одиннадцатью дополнительными случаями потери беременности на 100 беременностей по сравнению с другими рассмотренными антибиотиками. В то же время работа носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что именно препарат вызвал такие случаи.

Возможный механизм не установлен

Механизм возможной связи пока не выяснен. Опыты на животных предполагают, что доксициклин может влиять на раннее развитие плаценты, а авторы также допускают прямое воздействие на эмбрион, однако эти объяснения не подтверждены для людей. Винтерстайн посоветовала врачам взвешивать пользу и риски при назначении доксициклина беременным или тем, кто планирует беременность. При тяжелых инфекциях этот препарат в некоторых случаях может оставаться лучшим вариантом лечения.

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