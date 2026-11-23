Исследователи в США обнаружили связь между более высоким уровнем витамина D в крови в среднем возрасте и меньшим количеством отложений тау-белка в мозге примерно через 16 лет. Тау-белок связывают с болезнью Альцгеймера. О результатах работы, опубликованной в журнале Neurology Open Access, сообщает ScienceAlert.

Данные многолетнего наблюдения

Ученые проанализировали данные 793 мужчин и женщин без деменции из американского Фремингемского исследования сердца. Во время первоначального обследования средний возраст участников составлял 39 лет, тогда им определили уровень витамина D по анализу крови.

Примерно через 16 лет около 430 участникам провели позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. Сканирование проводили, чтобы оценить признаки накопления тау-белка и бета-амилоида — белковых отложений, которые давно связывают с болезнью Альцгеймера.

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Связь не доказывает причинности

Анализ показал, что участники с более высоким уровнем витамина D в начале наблюдения обычно имели меньше отложений тау-белка во время последующего обследования. В то же время связи между уровнем витамина D и бета-амилоидом в этой группе не выявили.

Старший автор работы, невролог Университета Голуэя Эмер Макграт отметила, что результаты демонстрируют лишь ассоциацию между витамином D и ранними признаками деменции в мозге. По ее словам, чтобы выяснить, способны ли добавки витамина D предотвращать деменцию, необходимы клинические испытания.

Авторы также обратили внимание на предыдущее французское исследование: годовое вмешательство в питание не повлияло на уровень тау-белка у людей в возрасте от 70 лет, жаловавшихся на память. Ученые предполагают, что потенциальное вмешательство следует отдельно проверить среди более молодых когнитивно здоровых людей.

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