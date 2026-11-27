Во Франции, где около 1,5 миллиона человек страдают от недостаточного водоснабжения, международное исследование зафиксировало крупнейшее с 1991 года сокращение мировых ресурсов поверхностных вод в 2023–2024 годах. За этот период глобальный речной сток был примерно на 5,7% ниже среднего показателя, а объем воды в озерах и водохранилищах сократился на 9,5%.

Данные о реках и водоемах

Как сообщает France 24, исследование под руководством Китайской академии наук охватило около 150 речных бассейнов, а также примерно 1,2 миллиона озер и водохранилищ. Речь идет о водных ресурсах, от которых напрямую зависят снабжение питьевой водой, орошение, гидроэнергетика, водный транспорт и среды обитания водных растений и животных.

Работа была опубликована в журнале Science. Исследование охватило 2023 и 2024 годы, которые были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Особенно значительное снижение уровней поверхностных вод ученые зафиксировали в Латинской Америке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нехватка воды во Франции

По данным французского министерства окружающей среды, около 89 тысяч человек в стране находятся под действием как минимум одного экстренного ограничения водоснабжения. Примерно две трети из них сталкиваются с частичными отключениями воды. В регионе Крез в центральной Франции власти на прошлой неделе направили автоцистерны, чтобы пополнить запасы и поддержать водоснабжение жителей.

Геологический институт Франции сообщил, что, несмотря на осадки, две трети запасов подземных вод в стране остаются ниже среднего месячного уровня. В Латинской Америке сокращение осадков, согласно выводам исследователей, было связано с сочетанием Эль-Ниньо и аномального потепления Северной Атлантики.

Больше осадков над океанами

Ученые установили, что в 2023–2024 годах количество осадков над океанами увеличилось, тогда как над сушей уменьшилось. По словам одного из авторов исследования Гюнтера Блёшля, глобальное потепление меняет не только испарение, но и крупномасштабное распределение воды, поэтому засухи могут быть сильнее, чем можно было бы ожидать только из-за повышения температуры.

Читай нас в