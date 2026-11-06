Исследование UCLA Health показало, что мужчины с нечастым употреблением каннабиса сильнее реагировали на его курение, чем женщины с аналогичной частотой употребления, несмотря на примерно одинаковый уровень тетрагидроканнабинола (ТГК) в крови. Как сообщает News-Medical, результаты были опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Как проводилось исследование

Учёные Центра каннабиса и каннабиноидов UCLA привлекли здоровых взрослых участников, которых поровну распределили по полу и частоте употребления каннабиса: еженедельно или ежедневно. Во время трёх отдельных сессий участники, не зная, какой вариант они получили, курили плацебо, каннабис с более низким уровнем ТГК или каннабис с более высоким уровнем ТГК.

Участницы не использовали гормональную контрацепцию, а тестирование проводилось в одинаковой фазе менструального цикла. Авторы назвали эту работу первым экспериментом, специально разработанным для одновременного изучения влияния пола и частоты употребления на краткосрочные эффекты курения каннабиса.

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Какие результаты были получены

Мужчины с нечастым употреблением сообщали о более сильном ощущении опьянения, седации и нарушении функционирования, чем другие участники. Они также сообщали о более выраженных неприятных эффектах, включая тревожность, и были единственной группой, у которой после курения каннабиса с ТГК существенно повышалась частота сердечных сокращений.

Женщины и мужчины, часто употреблявшие каннабис, реагировали на него сходным образом. Независимо от пола, в группах частого употребления сильнее проявлялись эффекты, которые авторы отнесли к связанным с зависимостью свойствам каннабиса. Уровень ТГК в крови не объяснил различий: мужчины с частым употреблением имели тенденцию к самым высоким показателям ТГК, но сообщали о более слабых эффектах, чем мужчины с нечастым употреблением.

Авторы предположили, что женщины могут формировать толерантность к каннабису при меньшей частоте употребления, однако это требует проверки в более крупных исследованиях. Среди ограничений работы они назвали небольшую выборку, поисковый характер части выводов и более низкие уровни ТГК в протестированных образцах по сравнению со многими современными продуктами.

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