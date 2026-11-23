Рандомизированное клиническое исследование в Сиднее с участием 138 взрослых с преддиабетом или ранней стадией диабета 2 типа не выявило существенных преимуществ персонализированной диеты, составленной с помощью алгоритма машинного обучения, над стандартным рационом с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки. Оба подхода применялись одновременно с началом лечения метформином, сообщает News-Medical.

Схожие результаты через шесть месяцев

В течение шести месяцев участники принимали метформин пролонгированного действия в дозе 1,5 г в сутки и придерживались одного из двух рационов. Для персонализированного питания алгоритм учитывал клинические данные, образ жизни, показатели мониторинга глюкозы и данные о микробиоме кишечника, прогнозируя реакцию на блюда из перечня более чем 5700 продуктов. Стандартный рацион основывался на австралийских рекомендациях.

Уровень гликированного гемоглобина HbA1c снизился на 0,26% в группе персонализированной диеты и на 0,29% в группе стандартного питания. Участники также потеряли сопоставимую массу тела — 4,6 кг и 4,4 кг соответственно; в обеих группах уменьшились объем висцерального жира и систолическое артериальное давление. Персонализированный рацион несколько сильнее снижал краткосрочную вариабельность уровня глюкозы, однако исследователи считают клиническое значение этой разницы неопределенным.

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Изменения микробиома

Анализ образцов кала показал снижение видового богатства кишечных бактерий в обеих группах. В группе персонализированного питания уменьшилось разнообразие микробиома, а в группе стандартного рациона снизился уровень ацетата и бутирата в кале. В то же время статистически значимых различий между диетами по этим показателям не зафиксировали.

Изначально исследователи планировали привлечь 264 участников, однако набор сократили из-за пандемии COVID-19. Авторы также отметили, что в исследовании не было отдельных групп, получавших только метформин или только диетическое вмешательство, а среди участников преобладали женщины с высоким уровнем образования. Это ограничивает возможность распространять выводы на более широкие группы пациентов.

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