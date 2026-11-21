Исследование в бразильском городе Белу-Оризонти с участием более 5 700 детей выявило примерно на 69% более низкую частоту инфекций денге и чикунгуньи в районах с комарами — носителями бактерии Wolbachia, чем в сопоставимых районах. Как сообщает The Independent, этот эффект сохранялся даже во время тяжелой вспышки денге в Бразилии в 2024 году.

О результатах сообщила доктор Шри Эдупуганти из Университета Эмори, входившая в международную исследовательскую группу. Выводы представили на встрече Американского общества тропической медицины и гигиены.

Как действует Wolbachia

Ученые разводят комаров, являющихся носителями Wolbachia — бактерии, распространенной среди многих насекомых и безвредной для людей. У комаров Aedes aegypti, которые могут переносить денге, этой бактерии обычно нет. Wolbachia существенно снижает способность комаров передавать определенные вирусы.

Самки передают бактерию потомству. Поэтому после выпуска достаточного количества таких комаров — самцов и самок — Wolbachia может постепенно закрепиться в местной популяции. Полевые испытания в Индонезии и других странах уже показали, что эта стратегия может заметно сократить число диагностированных случаев денге.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Анализы крови участников

В Белу-Оризонти исследователи не ограничились данными об установленных диагнозах, поскольку люди с легкими симптомами могут не получить такой диагноз. Они анализировали кровь участников на признаки денге, чикунгуньи или вируса Зика.

Эксперт по глобальному здравоохранению Бостонского университета Дэвид Хамер, не участвовавший в исследовании, назвал результаты обнадеживающими. По его мнению, сочетание этого подхода с другими мерами противодействия болезням, передаваемым комарами, может существенно снизить распространение денге.

Исследование представили на фоне крупной вспышки денге в американском штате Флорида. По состоянию на пятницу чиновники штата зафиксировали более 650 случаев местного заражения, около трех четвертей из них — в округе Хиллсборо, где расположена Тампа.

Читай нас в