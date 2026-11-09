В Японии ученые проанализировали данные 6 803 участников проекта 4D и выявили два противоположных профиля кишечного микробиома, статистически связанных с образом жизни, общим состоянием здоровья и 15 хроническими заболеваниями. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Какие привычки связали с микробиомом

Исследователи изучили 28 факторов образа жизни, включая питание, употребление алкоголя, курение, физическую активность и длительное сидение. Растительная пища, ферментированные продукты, кофе и физическая активность преимущественно были связаны с ориентированными на здоровье микробными паттернами. Рафинированные углеводы, курение и сидение не менее 9,5 часа в день чаще ассоциировались с паттернами, связанными с заболеваниями.

К микробным посредникам, связанным со здоровьем, относились бактерии, вырабатывающие бутират, в частности Faecalibacterium prausnitzii, Anaerostipes hadrus и Fusicatenibacter saccharivorans. Эти характеристики коррелировали с более высокими уровнями короткоцепочечных жирных кислот в кале, прежде всего бутирата, и более низкими показателями воспаления. Овощи, фрукты и грибы также были связаны с прогнозируемыми микробными путями расщепления растительных полисахаридов, в частности пектина, гемицеллюлозы и целлюлозы.

Кофе, молочные продукты и сидячий образ жизни

Потребление кофе ассоциировалось с микробными паттернами, связанными со здоровьем, в частности с бактериями — продуцентами бутирата. Lawsonibacter asaccharolyticus оказалась потенциальным микробным посредником статистической связи между употреблением кофе и более низкой вероятностью воспалительных заболеваний кишечника.

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Связи с молочными продуктами были более сложными. Употребление молока и йогурта ассоциировалось с видами Bifidobacterium и генами метаболизма лактозы. В то же время для воспалительных заболеваний кишечника, диабета 2 типа и депрессии в ассоциациях с потреблением молочных продуктов чаще преобладали микробные посреднические паттерны, связанные с заболеваниями. Рафинированные углеводы, в частности рис, хлеб, лапша и сладкие газированные напитки, чаще сочетались с микробными признаками утилизации крахмала и сахаров, выработки лактата и формирования биопленок.

Проверка прогностических оценок

На основе профилей видов бактерий авторы создали оценки MADE для различения общего состояния здоровья и отдельных хронических заболеваний. Их проверили в японской когорте и в 13 независимых внешних когортах, охвативших 3 095 человек. В 11 когортах оценки демонстрировали стабильную способность различать участников с заболеваниями и без них, хотя точность для синдрома раздраженного кишечника была ограниченной.

Авторы подчеркнули, что исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Данные об образе жизни участники сообщали самостоятельно, а возможность применения выводов за пределами Японии требует дальнейшего изучения.

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