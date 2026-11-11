Исследователи Института судебной медицины Цюрихского университета в Швейцарии проанализировали 2414 анонимизированных образцов мочи из реальных судебно-медицинских случаев за 2024–2026 годы. Они оценивали, может ли биомаркер GHB-пентоза помочь выявлять употребление или введение гамма-гидроксибутирата (GHB). Как сообщает News-Medical, соединение обнаружили во всех 21 образце от живых людей, у которых тест подтвердил наличие GHB.

Маркер выявляли при низком уровне GHB

Еще в 14 образцах уровень GHB был ниже установленного для теста порога, однако GHB-пентозу все равно обнаружили. В восьми из этих случаев обстоятельства поддерживали подозрение о предшествующем употреблении или введении GHB. Среди них были три предполагаемых преступления — два ограбления и одно заявление о сексуальном насилии. Образцы мочи в этих случаях отобрали через 13–16 часов после события.

GHB может употребляться как рекреационное вещество или тайно вводиться потерпевшим. Его сложно подтвердить в судебной медицине: обычное окно выявления составляет около шести часов в крови и 12 часов в моче. Кроме того, GHB в небольших количествах естественным образом присутствует в организме и может образовываться после смерти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные из образцов умерших

Ученые также исследовали образцы мочи, отобранные у умерших. В 20 образцах зафиксировали повышенный уровень GHB, но GHB-пентозу не обнаружили; еще в четырех образцах присутствовали оба вещества. По оценке авторов, биомаркер может быть полезен при расследовании смертей, однако для этого нужны дальнейшие исследования.

GHB-пентоза является соединением GHB с сахаром, вероятно рибозой, хотя ее точная химическая структура окончательно не установлена. Контролируемое исследование 2025 года показало, что маркер может определяться в моче до трех дней после употребления GHB. Новая работа также продемонстрировала возможность выявлять его двумя методами масс-спектрометрии, широко используемыми в судебной токсикологии. В то же время исследователи подчеркнули, что результаты не позволяют сделать окончательные выводы о диагностической надежности и максимальном сроке выявления в каждом отдельном случае.

Читай нас в