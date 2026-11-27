Как сообщает ScienceAlert, исследование 2025 года с участием 9 миллионов человек из США и Южной Кореи показало: 99% сердечно-сосудистых событий предварял как минимум один из четырех факторов риска. Это артериальное давление, уровень холестерина или глюкозы в крови выше оптимального, а также курение табака.

Чаще всего перед инфарктами, инсультами и случаями сердечной недостаточности фиксировали артериальное давление выше оптимального: оно наблюдалось в 93% таких случаев. Исследование факторов, предшествовавших сердечно-сосудистым событиям, опубликовали в Journal of the American College of Cardiology.

Контроль артериального давления

Отдельный метаанализ 51 клинического испытания с участием более 350 тысяч человек показал, что снижение систолического артериального давления на каждые 5 мм рт. ст. ассоциировалось примерно с 12-процентным снижением риска инсульта, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности в течение первого года лечения.

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Эта закономерность была схожей для пяти основных классов препаратов от гипертензии: ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов и диуретиков. Авторы метаанализа отметили, что сердечно-сосудистые преимущества антигипертензивной терапии проявляются рано и сохраняются со временем.

Другие профилактические подходы

В материале также приведены результаты рандомизированного исследования в Австралии с участием почти 10 тысяч пожилых людей. Примерно за шесть лет участники, принимавшие статины, на 30% реже сталкивались с сердечно-сосудистыми событиями.

Крупные рандомизированные испытания также связывают препараты класса агонистов GLP-1, в частности семаглутид, со снижением числа крупных сердечно-сосудистых событий. В анализе данных одного испытания пациенты с диабетом 2 типа и сердечной недостаточностью в анамнезе, которые принимали семаглутид ежедневно, на 22% реже нуждались в госпитализации или неотложной помощи из-за сердечной недостаточности либо умирали от сердечно-сосудистых причин, чем группа плацебо. Для участников без сердечной недостаточности в анамнезе такого эффекта не зафиксировали.

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