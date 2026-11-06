Исследование выявило больше дефектов шин у электромобилей — Autocar

Электромобили возрастом от трёх до восьми лет чаще имеют зафиксированные дефекты шин, чем бензиновые автомобили. По данным аналитической компании New Automotive, на каждые 1000 проверок MOT у 26 электромобилей протектор был изношен ниже установленного законом предела, тогда как среди бензиновых машин таких случаев было 18.

Как сообщает Autocar, исследование охватило 1,6 млн проверок электромобилей и 17,9 млн проверок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Порезы шин, достигавшие корда, зафиксировали примерно в 30 случаях на 1000 проверок электрокаров против 14 у бензиновых машин.

Вес, крутящий момент и обслуживание

Основатель Emissions Analytics Ник Молден назвал ориентировочным правилом зависимость между массой автомобиля и износом шин: дополнительный процент веса соответствует примерно дополнительному проценту износа. По его словам, электромобиль обычно примерно на 20% тяжелее автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а без специализированных шин это может означать около 20% дополнительного износа.

Британская ассоциация производителей шин BTMA также зафиксировала более высокую долю неисправностей шин у электромобилей — 6,0%. Для дизельных автомобилей показатель составил 4,7%, для бензиновых — 4,3%. В ассоциации связывают это с большей массой машин и мгновенным крутящим моментом электродвигателей.

В то же время руководитель BTMA Даррен Линдси предостерёг, что большее количество зафиксированных дефектов не следует напрямую приравнивать к интенсивности износа. Речь также идёт о боковых порезах, небольших вздутиях и других повреждениях. Он указал, что из-за меньшей потребности электрокаров в регулярном техобслуживании владельцы могут уделять меньше внимания состоянию шин.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Специальные шины и выбросы частиц

Глобальный технический эксперт Ricardo по измерению выбросов и стандартам Джон Андерссон отметил, что на ресурс шин, помимо массы, влияют скорость, торможение, характеристики резины, регулировка развала-схождения, техническое состояние автомобиля и стиль вождения.

По оценке Молдена, специализированные шины для электромобилей в основном компенсируют дополнительный износ от массы и крутящего момента, но могут стоить до 50% дороже обычных шин для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Использование шин, не рассчитанных на тяжёлые автомобили с высоким крутящим моментом, по его словам, способно удвоить темпы износа.

Эксперты подчёркивают, что больший общий износ шин не обязательно означает пропорциональный рост выбросов мелких частиц в воздух. Будущие стандарты Euro 7 по истиранию шин могут стимулировать производителей создавать более долговечные смеси, однако изменение состава резины будет влиять и на токсичность частиц. Профессор Университета Суррея Прашант Кумар отметил, что долгосрочное воздействие металлов и химических веществ из частиц изношенных шин на здоровье пока недостаточно изучено.

Молден также считает, что более быстрая замена шин будет увеличивать выбросы CO2 от их производства, однако не нивелирует общее климатическое преимущество электромобилей. Он оценил его примерно в 50% за весь жизненный цикл автомобиля без учёта влияния шин.

Читай нас в