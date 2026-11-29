Исследователи установили, что реакции мозга людей с аутизмом на сцены из фильмов в среднем похожи на реакции людей без аутизма, однако внутри группы людей с аутизмом эти реакции значительно сильнее различались между собой. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience, сообщает ScienceDaily.

Просмотр фильмов и моделирование реакций

Группа ученых под руководством Дорит Климанн и Джеймса Трайера из Университета Айовы проанализировала ранее собранные данные визуализации мозга. Участники с расстройством аутистического спектра и без него смотрели фильмы разных жанров — анимацию, боевики, романтические комедии и триллеры в стиле Альфреда Хичкока.

Исследователи использовали вычислительную модель, чтобы установить связи между активностью мозга и элементами фильмов: звуками, визуальной информацией и более сложными социальными сигналами. После обучения модель смогла прогнозировать активность в нескольких системах мозга.

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Различия между отдельными людьми

Сравнение усредненных показателей показало, что модель с похожей точностью предсказывала активность различных систем мозга у людей с аутизмом и без него. В то же время анализ индивидуальных данных выявил другую картину: активность мозга участников с аутизмом сильнее отклонялась от среднего показателя их группы.

Большая вариативность проявилась почти во всех исследованных системах мозга, особенно в сети участков, связанных с обработкой социальной информации. Авторы работы считают, что подходы, основанные преимущественно на сравнении групповых средних значений, могут не учитывать важных различий между людьми.

Ученые планируют далее исследовать, как различия в активности мозга связаны с индивидуальными особенностями поведения, ассоциирующимися с расстройством аутистического спектра. По их мнению, выделение подгрупп может помочь точнее описывать это состояние и развивать индивидуально адаптированную поддержку.

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