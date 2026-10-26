Исследование, опубликованное в журнале Nature, связало нынешнюю уязвимость юго-востока Австралии к масштабным пожарам не только с изменением климата, но и с нарушением традиционного управления огнем после британской колонизации. Об этом сообщает Mongabay.

Открытые эвкалиптовые редколесья

Ученые проанализировали донные отложения озера Пургхагулах, также известного как Lake Elusive, в регионе Восточный Гиппсленд на юго-востоке Австралии. Экологическая реконструкция охватила тысячу лет. Согласно исследованию, более 800 лет до британской колонизации в 1788 году народ гунаикурнаи поддерживал в регионе стабильные открытые эвкалиптовые редколесья с помощью частых низкотемпературных, или культурных, выжиганий.

При таком уходе древесный покров в среднем составлял около 10%. Как отмечают исследователи, высокоинтенсивные верховые пожары и сильная эрозия почв в этот период практически отсутствовали. Эта длительная стабильность была нарушена в 1840-х годах, когда колонизация принудительно прервала традиционный уход коренных народов за землей.

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Накопление горючих материалов

После прекращения культурных выжиганий начали накапливаться древесные горючие материалы. К 1970-м годам доля эвкалиптового древесного покрова выросла примерно вчетверо — до 34%. Открытые редколесья превратились в более густые и более горючие леса, говорится в исследовании.

Одновременно количество частиц древесного угля, образовавшегося при высоких температурах, в отложениях выросло в два или три раза. Авторы работы рассматривают это как признак перехода к верховым пожарам, которые охватывали кроны деревьев, уничтожали наземную растительность и обнажали верхний слой почвы, способствуя эрозии.

Ведущий автор работы, географ Мельбурнского университета Майкл-Шон Флетчер, заявил, что жаркие и засушливые условия существовали в Австралии еще до европейского вторжения, однако тогда не приводили к тяжелым пожарам, наблюдаемым сегодня. По мнению авторов, изменение климата усиливает уязвимость, сформированную колониальным нарушением традиционного землепользования. Они призывают поддержать восстановление управления огнем под руководством традиционных владельцев земель.

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