Исследование климатических мигрантов в неформальных поселениях на юго-западе Бангладеш показало, что переезд из районов, пострадавших от наводнений, циклонов, эрозии речных берегов и повышения уровня моря, не всегда означает более безопасную жизнь. Как сообщает Mongabay, в городах переселенцы часто не имеют доступа к безопасному жилью, услугам и стабильному заработку.

Автор исследования Роланд Д. Смит, докторант Университета Восточной Англии, изучал, что происходит с людьми после переезда в ответ на климатические факторы. Согласно его выводам, семьи оставляют один набор опасностей, но в городах могут столкнуться с другим: регулярными подтоплениями из-за ненадлежащего водоотведения, незащищенным жильем, недостаточными коммунальными услугами и трудностями в поиске надежной работы.

Нестабильная работа ограничивает возможности семей

В изученных поселениях люди часто зарабатывают поденной работой на кирпичных заводах или перевозкой пассажиров на рикшах. Такая занятость, согласно исследованию, затрудняет накопление средств, улучшение жилья или новый переезд. Она также ограничивает социальную мобильность семей.

В 2024 году стихийные бедствия вызвали внутреннее перемещение 2,4 млн человек в Бангладеш. Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2050 году повышение уровня моря может привести к потере более одной седьмой территории страны и почти трети объемов производства продовольствия.

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Отдельный рабочий документ Международного института окружающей среды и развития, опубликованный в феврале 2025 года, зафиксировал дополнительные риски для перемещенных лиц. В исследовании в Пироджпуре на юге страны и Силхете на востоке 92% участников столкнулись как минимум с одной из форм современного рабства, включая задержки выплат, ограничение передвижения, жестокие условия труда, угрозы, запугивание или физическое насилие со стороны работодателей.

Политика есть, но остаются проблемы с исполнением

В Бангладеш действуют Национальная стратегия управления внутренним перемещением 2021 года и план действий на 2022–2042 годы. Они предусматривают создание локальных баз данных, учет безопасного жилья для внутренне перемещенных лиц в городском планировании и развитие занятости за пределами крупнейших городских центров. Национальный план адаптации также предлагает создать реестр климатических мигрантов и меры по управлению миграцией в города.

В то же время исследователи указывают на отсутствие полного механизма учета внутренней миграции и на политическое вмешательство в распределение ресурсов и услуг в районах с низкими доходами. По их мнению, города, принимающие переселенцев, должны обеспечить им возможность работать, получать услуги и сохранять свои права.

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