Международная группа ученых проверила новую систему диагностики ожирения на данных 844 108 взрослых из Китая, Великобритании, США и Испании. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что применение только индекса массы тела может приводить к пропуску части случаев ожирения и к ошибочным диагнозам.

Как сообщает ScienceAlert, индекс массы тела не выявил ожирение у до 8,6% участников исследования. В то же время до 3,1% людей этот показатель относил к лицам с ожирением, хотя по новым критериям они не соответствовали такому диагнозу.

Оценка рисков для здоровья

Предложенная в 2025 году система разграничивает клиническое и доклиническое ожирение. Клиническим считают состояние, при котором избыток жировой ткани уже вредит внутренним системам и органам или ограничивает повседневную физическую активность. Доклиническое ожирение означает наличие избытка жировой ткани без зафиксированного нарушения функций организма.

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По словам консультанта по бариатрической хирургии Королевского колледжа Лондона Франческо Рубино, до трети случаев ожирения могут быть клиническими и требовать лечения как активного заболевания. Он также отметил, что большинство, но не все люди с доклиническим ожирением оставались без клинического ожирения в течение десяти лет.

Что учитывают новые критерии

Помимо индекса массы тела, новый подход учитывает окружность талии, соотношение окружности талии к росту, результаты сканирования для определения доли жировой ткани, а также признаки поражения органов или физических ограничений.

Участники с клиническим ожирением имели на 69% более высокий риск смерти в течение периодов наблюдения продолжительностью более десяти лет, тогда как для доклинического ожирения этот показатель составлял 19%. Эпидемиолог Ань Пан из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае заявил, что различие в прогнозе между двумя состояниями, зафиксированное в разных странах и этнических группах, поддерживает внедрение новой системы в мире.

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