Исследование финских ученых выявило существенные различия в зависимости стран ЕС от американских технологических компаний при работе национальных сайтов государственных услуг. На Мальте доля сервисов, размещенных у американских облачных провайдеров, составляет 78,5%, тогда как в Германии — 2,9%.

Как сообщает Politico, исследователи проанализировали правительственные веб-сайты в 158 странах. Речь идет о порталах, где граждане могут получать информацию, подавать заявления и выполнять административные процедуры. Авторы оценивали зависимость этих ресурсов от Amazon, Microsoft и Google.

Показатели в странах ЕС

Среди государств ЕС после Мальты наибольшую оценочную долю национальных цифровых госуслуг, размещенных у американских гиперскейлеров, имеют Финляндия — 56,1% и Ирландия — 45,8%. Во Франции этот показатель составляет 9,3%.

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Соавтор исследования, профессор технологической политики Университета Аалто Вили Лехдонвирта отметил, что такая разница носит системный характер. По его словам, крупные страны располагают внутренним рынком, способным поддерживать местные альтернативы и технологии, требующие значительных первоначальных капиталовложений.

Ограничения исследования и дискуссия в ЕС

Методология охватывает только публичные национальные сервисы и не отражает всей технологической инфраструктуры государственных органов. Исследование не оценивает локальные системы и более широкое использование технологий внутри государственного сектора, в частности в муниципальных учреждениях.

Результаты обнародовали на фоне переговоров в Брюсселе о будущем законе ЕС о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта. Предложенные правила могут обязать государственные администрации проводить проверки цифрового суверенитета и рассматривать европейские альтернативы для чувствительных секторов. Лехдонвирта предупредил, что расходы на выполнение таких требований в основном лягут на меньшие государства-члены, тогда как крупнейшие страны могут получить наибольшую выгоду от роста спроса на европейские решения.

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