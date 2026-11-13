Исследование ведущих открытых ИИ-моделей компаний из Китая выявило признаки того, что для их обучения могли использоваться графические процессоры Nvidia Blackwell, экспорт которых в страну ограничен США. К такому выводу пришел бывший исследователь OpenAI Уилл Депью, который возглавляет некоммерческую исследовательскую группу Unemployment Labs, сообщает TechCrunch.

Депью проанализировал открыто опубликованные параметры моделей компаний DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax и Ant Group. По его оценке, конфигурации параметров сохраняют признаки оборудования, на котором проходило обучение. Исследователь заявил, что нашел убедительные свидетельства использования Blackwell для релизов Kimi K3 от Moonshot и моделей DeepSeek V4.

Признаки доступа к ограниченным чипам

Советник Белого дома по технологиям Майкл Крациос ранее в этом году также заявлял, ссылаясь на данные американской разведки, что Moonshot использовала запрещенные к экспорту чипы Nvidia. В то же время эти данные не доказывают, что модели полностью обучались на ускорителях Nvidia или что экспортные правила обязательно были нарушены.

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Китайские компании могут получать вычислительные ресурсы через дата-центры за пределами страны. В частности, Epoch AI оценивает, что в 2024–2025 годах в Малайзию было импортировано около 275 тыс. ИИ-ускорителей Nvidia. Организация также подсчитала, что примерно 2 млн передовых чипов попали в Китай в 2024–2025 годах через схемы, призванные скрыть их конечного получателя.

Расследование поставок

Компания Megaspeed и ее дочерняя структура Speedmatrix уже несколько лет находятся в центре внимания из-за торговли вычислительным оборудованием. По данным TechCrunch, Megaspeed является предметом расследований правительств США и Сингапура. Bloomberg также сообщал, что компания, связанная с руководительницей Megaspeed Элис Хуанг, могла быть причастна к контрабанде запрещенных чипов Nvidia в дата-центр в Шанхае.

Nvidia и Дженсен Хуанг заявляли, что дата-центры Megaspeed являются легитимными, а представители Nvidia посещали их для проверки. В то же время исследовательская компания Culper, занимающаяся короткими продажами, в мае утверждала, что значительная часть доходов Nvidia связана с китайским спросом через удаленные дата-центры или контрабанду оборудования с нарушением законодательства США.

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