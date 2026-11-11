В крупнейшем мангровом массиве Камбоджи семилетнее исследование зафиксировало сокращение численности четырёх видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Исследователи установили фотоловушки на 156 прибрежных и речных мангровых участках в заповеднике дикой природы Пеам-Красоп и соседнем Рамсарском угодье Ко-Капик в течение 2017–2023 годов, сообщает Mongabay.

Среда обитания для млекопитающих

Фотоловушки подтвердили, что мангровые леса и связанные с ними водно-болотные угодья являются важной средой обитания для видов, находящихся под угрозой исчезновения. Коты-рыболовы держались в мангровых зарослях дальше от побережья, тогда как гладкошёрстные выдры использовали речные каналы на окраинах леса. Бенгальские кошки и волосатоносые выдры чаще встречались в манграх вдоль рек.

Крупнопятнистых виверр наблюдали в болотных лесах, где преобладают деревья мелалеуки. Директор Fishing Cat Ecological Enterprise Ванесса Эрранс Муньос отметила, что защищать необходимо не только мангры, но и окружающие леса мелалеуки и смешанные речные мангровые участки. Последние, по её словам, особенно важны для волосатоносой выдры, которую исследователи считают самой редкой выдрой в мире.

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Сокращение и угрозы

За семь лет исследование выявило сокращение численности находящихся под угрозой исчезновения длиннохвостых макак и крупнопятнистых виверр, а также уязвимых котов-рыболовов и гладкошёрстных выдр. Единственным видом с признаками роста стала обыкновенная пальмовая цивета, которая хорошо приспосабливается к различным условиям. Фотоловушкам было трудно обнаружить находящегося под критической угрозой исчезновения яванского панголина и волосатоносую выдру.

Команда также установила, что коты-рыболовы, гладкошёрстные выдры и длиннохвостые макаки могут находиться неподалёку от деревень. В то же время волосатоносые выдры, крупнопятнистые виверры и яванские панголины чаще избегали поселений. Исследователи выразили обеспокоенность конфликтами между людьми и животными, браконьерством и утратой лесных угодий вследствие пожаров и урбанизации.

Отдельное исследование биоразнообразия, проведённое в 2023 году природоохранной организацией Fauna & Flora и Fishing Cat Ecological Enterprise, выявило в Пеам-Красопе и Ко-Капике более 700 уникальных видов.

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