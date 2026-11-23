В США у жителей округов, где нет местных хирургов общего профиля, хирургических онкологов или специалистов по колоректальной хирургии, были выше показатели смертности от нескольких видов рака пищеварительной системы. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American College of Surgeons.

Почти половина округов без хирургов

Исследователи проанализировали данные всех 3144 округов США с совокупным населением 331 млн человек. К «хирургическим пустыням» отнесли округа, в которых непосредственно не работает хирург общего профиля, хирургический онколог или специалист по колоректальной хирургии.

Таких округов было 1430, или 45% от общего числа; в них проживали 26,6 млн человек. Эти территории были менее населены, имели более высокий уровень социально-экономической депривации и реже относились к метрополитенским районам. В то же время 13,5 млн жителей «хирургических пустынь» проживали именно в метрополитенских округах. Больницы были в 55% округов без хирургов против 95% округов, где такие специалисты есть.

Различия в смертности

До корректировки данных смертность от колоректального рака в «хирургических пустынях» была примерно на 28% выше. После учета социально-экономической депривации, сельского или городского статуса, региона и заболеваемости разница составила около 6%.

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Смоделированный скорректированный показатель смертности от колоректального рака составил 13,6 случая на 100 тыс. населения в округах без хирургов против 12,9 на 100 тыс. в округах, где они работали. Более высокую скорректированную смертность также зафиксировали для рака поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и желчных протоков.

В округах без местных хирургов также был выше показатель летальности после установления диагноза: для колоректального рака — на 1,3%, рака поджелудочной железы — на 3,4%, гепатобилиарных видов рака — на 3,8%. Поздние стадии чаще выявляли в случаях рака поджелудочной железы, гепатобилиарных видов рака, а также рака желудка и пищевода.

Ограничения исследования

Авторы подчеркнули, что это поперечное экологическое исследование на уровне округов, поэтому оно не позволяет установить, не имели ли люди, которые умерли, личного доступа к местному хирургу. Реестр специалистов также мог неточно учитывать хирургов, работающих в нескольких округах или вблизи административных границ. Расстояние и время поездки до ближайшего хирурга исследователи не рассчитывали.

Среди возможных решений ученые назвали укрепление кадрового потенциала хирургии, развитие систем направления пациентов и координации между небольшими больницами и крупными онкоцентрами, а также расширение сети спутниковых больниц, мобильных пунктов скрининга и телемедицины.

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