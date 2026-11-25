В горных лесах запада США центры распространения многих видов деревьев смещаются к более низким высотам, хотя при потеплении обычно ожидается перемещение видов вверх по склонам. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Nature. По их данным, на перераспределение деревьев влияют не только температура и засухи, но и пожары, болезни и вспышки численности насекомых.

Данные о 45 видах

Ученые проанализировали повторные обследования лесных участков в 33 горных экосекциях на западе США. Они отобрали 45 видов деревьев, встречавшихся более чем на 100 повторно обследованных участках в пределах отдельных экосекций. Всего анализ охватил 212 комбинаций вида и экосекции. На эти виды приходилось 68% всех стволов и 69% суммарной площади поперечного сечения стволов в горных лесах региона.

Исследователи сравнили инвентаризации за 1999–2013 и 2012–2025 годы. Они отдельно оценивали количество стволов и площадь поперечного сечения стволов. Последний показатель сильнее зависит от роста и смертности крупных взрослых деревьев. По нему 42 из 212 комбинаций вида и экосекции статистически значимо сместились вниз по склонам, а 28 — вверх.

Преобладание смещений вниз

При обобщении данных по видам 16 видов, на которые приходилось 61,5% общей площади поперечного сечения, продемонстрировали значимое смещение к более низким высотам. Среди восьми наиболее доминирующих видов шесть сместились вниз: псевдотсуга Мензиса, сосна жёлтая, сосна скрученная, тсуга западная, ель Энгельмана и пихта одноцветная. Среди этих восьми видов значимых смещений вверх не зафиксировали.

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По количеству стволов картина была менее однородной: вниз сместились 23 комбинации вида и экосекции, а вверх — 22. Авторы отметили, что эти изменения преимущественно связаны с динамикой молодых деревьев, тогда как изменения площади поперечного сечения сильнее отражают процессы среди взрослых деревьев.

Климат и природные нарушения

Среднегодовая температура в исследованном регионе выросла в среднем на 0,7 °C между базовым периодом 1983–2002 годов и периодом 2003–2022 годов. Потепление ассоциировалось с увеличением количества стволов, прежде всего молодых деревьев, а более частые засухи — с его сокращением. Наибольшее сокращение количества стволов было связано с недавними пожарами.

Пожары, произошедшие ранее, ассоциировались с увеличением количества молодых деревьев, что авторы связывают с восстановлением леса после огня. Предшествующие болезни и вспышки численности насекомых усиливали отрицательную связь недавних пожаров с изменением количества стволов. Огнестойкие виды несли меньшие потери после недавних пожаров.

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