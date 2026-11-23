Новое исследование показало, что в Млечном Пути звезды могут формироваться вдоль ударных фронтов центрального галактического бара — вытянутой структуры звезд в центральной части Галактики. Такой процесс нетипичен для большинства соседних спиральных галактик с барами, где сильные ударные волны обычно препятствуют рождению звезд, сообщает ScienceDaily.

Ударные фронты сжимают газ

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, возглавила доктор Хиллари Дэвис, завершившая обучение в аспирантуре Сиднейского университета. По выводам команды, гравитация вращающегося бара направляет окружающий газ к мощным ударным фронтам. Они сжимают газ и могут создавать условия для масштабного звездообразования.

Наблюдать центральный бар Млечного Пути сложно из-за расположения Земли внутри Галактики и космической пыли, которая закрывает обзор ее центра. Авторы сравнили компьютерные симуляции эволюции галактик на протяжении миллиардов лет с наблюдениями областей, где формируются массивные звезды.

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Вопросы относительно рукава Нормы

Ключевыми для анализа стали мазеры — природные источники концентрированного микроволнового излучения, связанные с формированием массивных звезд. Исследователи обнаружили, что мазеры, которые ранее относили к спиральному рукаву Нормы, тесно совпадают с положением ударного фронта, предсказанным моделями.

Это свидетельствует о том, что по меньшей мере часть так называемого рукава Нормы может быть не спиральным рукавом, а зоной звездообразования на переднем крае галактического бара. Если эта интерпретация подтвердится, она изменит представления о распределении газа и звезд в этой части Млечного Пути.

Анализ также дал дополнительные ограничения относительно параметров центрального бара. По оценке команды, он простирается примерно на 4,3 килопарсека, или около 14 тысяч световых лет, от центра Галактики вдоль своей длинной оси. Это поддерживает модель относительно длинного бара, вращающегося медленно.

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