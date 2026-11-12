Измерения давления воды с помощью океанических буев в Атлантическом океане указали на снижение силы Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) на 10% в 2004–2026 годах. Эта система океанических течений переносит теплую воду из Карибского моря в Северную Атлантику и способствует более мягким зимним температурам на севере США и в Европе. Об этом сообщает The Hill.

Данные спутников и океанических буев

По данным издания, спутниковые наблюдения свидетельствуют, что AMOC переносит на север меньше тепла. Исследование Университета Рединга в Великобритании установило, что поток тепла из Северной Атлантики сократился на 18% за 40 лет.

В другом исследовании ученые разместили в Атлантическом океане буи для измерения изменений давления воды. Полученные данные указали на 10-процентное ослабление AMOC в 2004–2026 годах.

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Оценки рисков

Упомянутое в материале новое исследование все еще находится на этапе рецензирования. В то же время ученый, не участвовавший в этой работе, назвал его одним из наиболее убедительных доказательств ослабления AMOC за последние 40 лет.

Ученый Потсдамского института исследований воздействия на климат Стефан Рамсторф заявил, что за последние пять лет пересмотрел собственную оценку риска перехода AMOC критической точки — с нескольких процентов до 50 на 50. По его словам, коллапс системы течений может существенно изменить режим осадков, повлиять на продовольственное обеспечение, миграцию и политическую стабильность. Он также предположил, что похолодание на северо-востоке США могло бы сопровождаться повышением уровня моря вдоль побережья на полтора фута.

Некоторые ученые, по данным The Hill, прогнозируют, что в случае коллапса AMOC повышение глобальной температуры могло бы частично нивелировать эффект глобального охлаждения. В то же время значительные объемы CO2 оставались бы в атмосфере, а технологии для их удаления исследователи еще не нашли.

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