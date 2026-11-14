В Чикаго, США, на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации представили предварительные результаты исследования, зафиксировавшего более высокую частоту серьезных событий среди людей в возрасте от 70 лет, прекративших принимать статины. По данным ScienceDaily, в течение наблюдения продолжительностью до четырех лет инфаркт, острый ишемический инсульт или смерть произошли у 12,7% участников, прекративших лечение, против 9,2% среди тех, кто продолжил принимать препараты.

Результаты за два года

В испытании приняли участие 1880 человек в возрасте от 70 лет, средний возраст которых составил 77 лет. Все участники принимали статины для первичной профилактики, то есть не имели установленного сердечно-сосудистого заболевания или ранее перенесенных инфаркта либо инсульта. При этом у каждого участника было как минимум два хронических заболевания, включая рак в анамнезе или заболевание легких.

938 участников распределили в группу прекращения приема статинов, а 942 — в группу продолжения терапии. Примерно за два года наблюдения статистически значимого увеличения числа инфарктов, инсультов или смертей в группе, прекратившей лечение, не зафиксировали. В то же время расчеты за этот период указывали примерно на одно дополнительное сердечно-сосудистое событие на каждые 40 человек, прекративших принимать статины.

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Показатели качества жизни

Исследователи также не выявили заметной разницы между группами по показателям качества жизни, мышечной боли, падений и саркопении — потери мышечной массы. Исследование проводилось с ноября 2021 года по апрель 2026 года в 24 медицинских центрах Швейцарии, Франции и Нидерландов.

Около 14% участников изменили назначенный им подход: часть людей после прекращения терапии возобновила прием статинов, а некоторые участники группы продолжения лечения перестали их принимать. Авторы провели дополнительные статистические анализы, которые, по их данным, не изменили основных результатов. Исследовательница Рита Ф. Редберг отметила, что общую рекомендацию прекращать прием статинов для этой группы пациентов давать нельзя, а решения следует принимать совместно с медицинским специалистом.

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