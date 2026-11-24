Два исследования в журнале Science выявили убедительные доказательства передачи вируса Андес от человека к человеку во время вспышки на круизном судне, которое 1 апреля 2026 года отправилось из Ушуая в Аргентине через Южную Атлантику. На борту заболели 13 человек, трое из них умерли. О результатах международного расследования сообщает News-Medical.

Данные о передаче на борту

Ученые лабораторно подтвердили 12 случаев инфекции и классифицировали еще один как вероятный. Анализ образцов установил, что возбудителем был вирус Андес, который естественным образом циркулирует в отдельных районах Аргентины и Чили. В отличие от большинства хантавирусов, которыми люди преимущественно заражаются при контакте с инфицированными грызунами, этот вирус при определенных обстоятельствах может передаваться между людьми.

Исследователи сопоставили время появления симптомов, данные о контактах пассажиров и членов экипажа, а также геномные последовательности вирусов. Образцы секвенировали лаборатории Канады, Франции, Нидерландов, Сенегала, ЮАР, Испании и Швейцарии. Вирусы, обнаруженные у заболевших, оказались генетически очень похожими, а совокупность эпидемиологических и геномных данных убедительно свидетельствовала о передаче инфекции на судне.

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В одном случае симптомы появились 31 мая — примерно через 60 дней после отплытия судна из Аргентины и после длительного тесного контакта с инфицированным человеком. Это превышало 45-дневное окно, которое исследователи использовали для оценки возможного заражения до посадки на судно. Авторы также отметили, что не выявили нового или необычно заразного штамма вируса.

Связь с Северной Патагонией

Второе исследование сравнило вирусные последовательности из вспышки с историческими образцами и данными эпиднадзора в Аргентине. Одними из ближайших известных генетических родственников оказались вирусы, зафиксированные возле Вилья-Меликины в Северной Патагонии в 2018 году. Дальнейший анализ показал, что родственная линия была документирована в провинции Неукен в 2018–2025 годах.

Первыми двумя случаями стала супружеская пара, которая до посадки на судно путешествовала по Аргентине и Чили в автодоме. Оба умерли, не предоставив подробной информации о возможных местах заражения. Исследователи восстанавливали их маршрут по данным о пересечении границы, посещениях мест для наблюдения за птицами, информации местных властей и известному ареалу грызунов-переносчиков. Точное место первичного заражения установить не удалось: генетическое родство вирусов помогает проследить их эволюционную историю, но не определяет место инфицирования.

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