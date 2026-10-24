Израильский дрон нанес удар по круговой развязке в Кфар-Тебните, в районе Набатия на юге Ливана. По предварительным сообщениям, в результате удара могли быть пострадавшие, сообщает Asharq Al-Awsat.

Одновременно израильские войска провели два подрыва: на окраине Кфар-Тебнита и в Мансури, в районе Тир. Израильские силы также подожгли лесные участки в Кантаре и обстреляли из пулеметов Вади-эль-Худжейр. Вблизи Кфар-Шубы дрон сбросил светошумовую гранату, а беспилотники на малой высоте, как сообщается, летали над южными пригородами Бейрута, Тиром и прилегающими районами.

Контроль через позиции и огневые средства

Министр обороны Израиля Исраэль Кац неоднократно упоминал площадь примерно 700 квадратных километров в контексте израильского контроля на юге Ливана. Эксперт по вопросам обороны и безопасности Риад Кахваджи в комментарии Asharq Al-Awsat отметил, что эта территория не представляет собой сплошную полосу одинаковой глубины вдоль границы. По его словам, в отдельных местах зона контроля простирается к северу от реки Литани, что связано с особенностями рельефа и расстояниями.

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Кахваджи оценил количество израильских военных позиций примерно в 20; каждая из них может вместить подразделение численностью до роты. По его оценке, беспилотники постоянно следят за движением в глубине территории, а выявленные цели могут быть атакованы артиллерией или с воздуха. Эксперт подчеркнул, что возможность вести наблюдение, наносить удары или направлять патрули не означает постоянного физического присутствия военных на всей площади.

Высоты и возможное расширение операций

По данным издания, израильские операции охватывали район Накуры на побережье, а также населенные пункты центрального сектора, в частности Бейт-Яхун, Хадату, Харис и Айта-эль-Джабаль. Их зона также простирается в направлении замка Бофор и высот Али-ат-Тахер, откуда открывается обзор на районы Набатии, Иклим-эт-Туффаха и маршруты передвижения.

Отставной бригадный генерал Фади Дауд предположил, что дальнейшее расширение израильских операций может достичь реки Авали или высот, которые ее контролируют. Он связал возможность такого продвижения с контролем над высотами Рихан, Иклим-эт-Туффах и Джебель-Сафи. По оценке Дауда, размещение сил на высотах позволяет контролировать более низкие районы огневыми средствами без постоянного размещения войск в каждом населенном пункте.

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