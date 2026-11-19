Дрон якобы снял первую тренировку Почеттино в «Манчестер Юнайтед» — Channel NewsAsia
Болельщик заявил, что снял дроном первую тренировку Маурисио Почеттино в качестве нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, видео с высоты птичьего полета было загружено на YouTube пользователем под именем CC OVERVIEW.
Съемка над тренировочной базой
По утверждению болельщика, он запустил дрон над тренировочной базой клуба и снял игроков во время выполнения упражнений. Оператор дрона сообщил BBC, что полет соответствовал правилам, а также что у него были все необходимые лицензии и страховка.
Reuters не удалось оперативно получить комментарий от «Манчестер Юнайтед» по поводу этой съемки.
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Матч против «Ливерпуля»
Почеттино возглавил клуб на этой неделе и провел первую тренировку в четверг. После последнего матча во главе сборной США во вторник он вылетел из Цинциннати ночным рейсом.
Ближайшим испытанием для нового тренера станет выездной матч «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» на «Энфилде» в воскресенье. Как отмечает Reuters, Почеттино должен помочь команде, находящейся рядом с зоной вылета, улучшить положение в Премьер-лиге.