Дроны, оснащенные взрывчаткой, атаковали военную базу в городе Санта-Роса-дель-Сур в департаменте Боливар на севере Колумбии. По данным армии, погибли трое военнослужащих, еще восемь получили ранения.

Атака на военную базу

Удару подверглась база Cantón Militar. Первая дивизия колумбийской армии сообщила в социальных сетях, что беспилотники со взрывными устройствами поразили объект около полудня 7 ноября 2026 года.

Как сообщает The Rio Times, военные назвали нападение серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека. Армия также призвала граждан передавать информацию об атаке через антитеррористическую горячую линию 107.

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Число раненых уточняется

Армия официально подтвердила восьмерых раненых, однако подчеркнула, что все данные предварительные. В других сообщениях говорилось о 30–35 раненых; мэр Санта-Роса-дель-Сур Милтон Олая заявил о 35 таких случаях. Военные эти цифры не подтвердили.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку, а армия не назвала подозреваемых. В южной части департамента Боливар действуют несколько вооруженных формирований, в том числе Армия национального освобождения Колумбии (ELN), однако причастные официально не установлены. Президент Абелардо де ла Эсприэлья осудил нападение и распорядился провести дополнительные операции для поиска ответственных.

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