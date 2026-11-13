Немецкая оборонно-технологическая компания Quantum Systems заявила, что ее беспилотники, используемые Бундесвером, снова выполняют полеты после временной приостановки эксплуатации из-за кибератаки. По данным Channel NewsAsia, немецкие военные остановили использование этих систем в качестве меры предосторожности.

Работу флота восстановили

Представитель Quantum Systems сообщил, что флот беспилотников работает в обычном режиме в разных странах, в том числе в Германии и в Бундесвере. По его словам, немецкие военные были единственным заказчиком, приостановившим работу систем из соображений осторожности.

Financial Times ранее писала, что из-за приостановки эксплуатации Quantum Systems не смогла принять участие в недавних учениях с немецкими военными. На момент публикации комментариев Бундесвера по ситуации не было.

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Кибератаку выявили в октябре

В компании заявили, что в октябре обнаружили активную кибератаку со стороны враждебных субъектов. По утверждению Quantum Systems, ее локализовали IT-специалисты и команда по кибербезопасности во взаимодействии с властями. Компания также заявила, что благодаря оперативно принятым мерам и характеру инцидента эксплуатация ее беспилотных систем не несет риска для конечных пользователей и операторов.

В прошлом месяце Quantum Systems заключила соглашение о поставке Украине перехватчиков с реактивными двигателями.

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