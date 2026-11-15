В Черном море возле румынского порта Сулина дроны поразили два коммерческих судна. На борту обоих судов возникли пожары, которые потушили экипажи; пострадавших нет, сообщило Министерство обороны Румынии.

Два удара за 35 минут

По данным News.ro, на которые ссылается Anadolu Agency, около 21:10 по местному времени дрон поразил нефтяной танкер Evia Petrol V под греческим флагом. Судно находилось в четырех морских милях к востоку-юго-востоку от Сулины.

Примерно через 35 минут, в 21:45, дрон поразил балкер Marsol, находившийся в пяти морских милях к юго-востоку от Сулинского канала. На борту судна также возник пожар.

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Истребители F-16

Румынские военные радиолокационные системы зафиксировали воздушную цель к востоку от острова Змеиный. Для наблюдения за ситуацией с 86-й авиабазы в Фетешти направили два истребителя F-16.

Румыния является членом НАТО и граничит с Украиной. На фоне агрессивной войны России против Украины страна неоднократно направляла истребители и выпускала публичные предупреждения о воздушных угрозах вблизи своей территории.

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