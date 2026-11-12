Второй китайский круизный лайнер завершил первый тестовый рейс — ECNS

В Гуанчжоу, Китай, второй построенный в стране крупный круизный лайнер Adora Flora City завершил первый испытательный рейс. 12 ноября судно прибыло в международный круизный порт Наньша перед дебютным рейсом, запланированным на 22 ноября, сообщает ECNS.

Проверка систем и сервисов

Во время первого испытательного рейса на лайнере провели серию тестов, имитировавших обычную эксплуатацию. Они охватывали морскую безопасность, координацию между судном и береговыми службами, а также бортовые системы и сервисы, в частности питание, проживание и развлечения.

Длина Adora Flora City составляет 341 метр, на нем предусмотрено 2 130 кают и люксов, а вместимость достигает 5 232 пассажиров. Валовая вместимость судна составляет 141 900. Лайнер является судном-близнецом Adora Magic City — первого крупного круизного судна, построенного в Китае.

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Следующий испытательный рейс в Гонконг

С субботы по понедельник судно должно совершить еще один испытательный рейс по маршруту Гуанчжоу — Гонконг. Во время него будут проверять работу на региональном маршруте и процедуры портового оформления. Оператор судна Adora Cruises продолжит подготовку к работе лайнера в порту базирования и его дебютному рейсу.

По данным Adora Cruises, по сравнению с Adora Magic City новое судно имеет обновленный интерьер, технологические решения и бортовые сервисы. Во время первого испытательного рейса на борту также находились почти тысяча преподавателей и студентов из 16 университетов восточного Китая, в частности Фуданьского, Чжэцзянского и Нанкинского университетов. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Го Цзинцзин должна стать первой амбассадоркой лайнера и дать ему имя во время церемонии по случаю дебютного рейса.

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