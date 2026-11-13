Суд в Ньюри, Северная Ирландия, внес 60-летнюю Элеонор Дональдсон в реестр сексуальных преступников на пять лет. Судья Пол Рэмси также назначил ей трехлетний надзор и лечение после того, как присяжные установили, что она содействовала сексуальным преступлениям своего мужа — бывшего лидера Демократической юнионистской партии Джеффри Дональдсона.

Как сообщает The Guardian, Элеонор Дональдсон участвовала в заседании суда в Ньюри дистанционно. Во время оглашения решения она плакала, а на вопрос, понимает ли она постановление, ответила утвердительно.

Решение суда

Дональдсон признали неспособной участвовать в обычном судебном процессе из-за состояния психического здоровья. Поэтому в ее отношении провели разбирательство по установлению фактов, по итогам которого присяжные установили, что она содействовала действиям своего мужа.

При таких обстоятельствах ей не могли назначить лишение свободы. Суд мог выбрать госпитализацию, надзор с лечением или освобождение. Эксперты обвинения и защиты пришли к выводу, что наиболее подходящим вариантом будут надзор и лечение.

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Условия надзора и обжалование

В течение трех лет Дональдсон будет находиться под надзором социального работника группы общественного психического здоровья Крейгавона. Постановление предусматривает посещение назначенных встреч, лечение и визиты работника на дом.

В июне Джеффри Дональдсона признали виновным в 18 сексуальных преступлениях, включая одно изнасилование, совершенных в период с 1985 по 2008 год. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. Он обжалует приговор, а Элеонор Дональдсон подала апелляцию на вердикт присяжных.

На заседании присутствовали две потерпевшие, которых в деле называют заявительницами A и B. По словам представительницы обвинения Розмари Уолш, их заявления были пронизаны болью.

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