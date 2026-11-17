«Дубай Баскетбол» отыграл двузначное отставание и победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 80:75 в матче 12-го тура Евролиги. Это была восьмая победа команды в сезоне, сообщает Anadolu Agency.

Перелом во второй четверти

«Анадолу Эфес» начал матч с рывка 9:3 и завершил первую четверть при преимуществе 23:15. В начале второго отрезка турецкая команда увеличила отрыв до 25:15, однако «Дубай Баскетбол» ответил серией 9:0 и ушел на большой перерыв при счете 42:40 в свою пользу.

Хозяева открыли вторую половину рывком 7:0, оторвавшись до 49:40. Главный тренер «Эфеса» Пабло Ласо взял ранний тайм-аут. Турецкий клуб сократил отставание до одного очка — 54:53, но перед последней четвертью «Дубай Баскетбол» сохранял преимущество 59:55.

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18 подборов Кабенгеле

За четыре минуты до завершения матча «Эфес» уступал лишь четыре очка, однако «Дубай Баскетбол» позже оторвался до 73:64. За 90 секунд до финальной сирены Филип Петрушев попал трехочковый бросок, сделав счет 78:67.

Мфионду Кабенгеле оформил дабл-дабл — 18 очков и 18 подборов, установив личный рекорд по числу подборов. Джанан Муса набрал 14 очков, сделал шесть подборов и семь результативных передач. В составе «Анадолу Эфес» самым результативным стал Мэттью Стрейзел с 20 очками, Дарио Шарич добавил 15. После матча баланс «Дубай Баскетбол» составляет 8-4, а «Эфеса» — 5-7.

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