В Дубае, ОАЭ, ввели единую онлайн-систему отчётности о случаях травли в частных образовательных учреждениях. Все учреждения, лицензированные или уполномоченные Управлением знаний и человеческого развития Дубая (KHDA), должны регистрировать такие случаи в системе, сообщает The National.

Единые правила для частного образования

Новые требования распространяются на центры раннего развития, школы, учреждения высшего образования, учебные и профессионально-технические институты. Они будут действовать как в физической, так и в виртуальной образовательной среде.

Ранее многие школы самостоятельно рассматривали сообщения о травле и жестоком обращении. Теперь все такие случаи должны быть внесены в централизованную систему, что позволит KHDA отслеживать жалобы и контролировать их рассмотрение.

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Защита учеников и студентов

Система охватывает учеников и студентов в возрасте до 21 года включительно, поэтому её действие распространяется не только на школьников, но и на получающих высшее образование. По словам исполнительного директора KHDA по вопросам политики, исследований и программ Саида Хариба, безопасность, благополучие и развитие каждого учащегося важны для будущего общества.

Сведения об учащихся, вовлечённых в инциденты с травлей, будут храниться в системе также в случае их перехода в другую школу в пределах эмирата. Ранее такие записи часто не передавались между образовательными учреждениями.

Директор KHDA по вопросам политики и программ Фатма Мохамед Аль-Джанахи заявила, что учреждения должны преобразовать требования в чёткие внутренние политики, распределение ответственности и повседневные практики. KHDA планирует предоставлять учреждениям практические материалы и рекомендации, а также контролировать соблюдение новых правил.

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