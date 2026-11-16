Две новые научные работы предложили возможные механизмы образования почти чистой элементарной серы, которую марсоход NASA Curiosity обнаружил в канале Гедиз-Валлис в кратере Гейла на Марсе. В 2024 году ровер проехал по внешне неприметному камню, который раскололся и открыл бледно-желтые кристаллы. Как сообщает ScienceAlert, это был первый случай обнаружения на Красной планете серы в чистой элементарной форме.

Серосодержащие породы в кратере Гейла

Команда планетолога Скотта ВанБоммеля из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировала снимки Curiosity и результаты химического анализа. Ученые подтвердили, что породы с элементарной серой разбросаны на площади около 2100 квадратных метров и отличаются высокой чистотой.

На Марсе Curiosity весит примерно столько, сколько на Земле весил бы объект массой 341 килограмм. То, что камень раскололся во время движения ровера, указывает на относительную хрупкость породы. Исследователи считают наиболее вероятным, что такие хрупкие камни сформировались непосредственно в районе канала Гедиз-Валлис, а не были перенесены туда.

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Два возможных механизма

В статье, опубликованной в журнале Science в июне 2026 года, авторы предположили, что источником серы могли быть газы древней вулканической активности. После охлаждения они могли сохраняться под поверхностью Марса, в частности в клатратах — ледяных структурах, удерживающих газ. Эрозия, сформировавшая Гедиз-Валлис, могла снизить давление, высвободить газы, а их химические реакции — образовать элементарную серу без высокой температуры непосредственно на месте. Возраст месторождения оценивают в 3,1–2,8 миллиарда лет.

Другая группа в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters в июле 2026 года, получила в лаборатории микроскопические кристаллы элементарной серы при комнатной температуре. Для этого растворенный сульфид смешали с хлоратом в кислой водной среде. Более низкие концентрации хлората способствовали образованию элементарной серы, а более высокие — сульфатов. Авторы отметили, что за более длительное время подобные реакции могли сформировать более крупные месторождения.

Сульфаты на Марсе уже известны, однако элементарная сера имеет другое происхождение. Она является важным для жизни элементом, но лабораторный эксперимент показал, что для ее образования на Марсе живые организмы не обязательно нужны.

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