В Токио два из трех фильмов китайских режиссеров, представленных в конкурсной программе 39-го Токийского международного кинофестиваля, получили награды. Церемония закрытия фестиваля состоялась 4 ноября, сообщает The Japan Times.

Награда за лучшую женскую роль

Актриса Ху Лин получила приз за лучшую женскую роль за работу в фильме «Ночь, которая нас связывает». Она сыграла женщину средних лет, которая управляет общежитием и вступает в тайные романтические отношения со студентом университета. Картина стала полнометражным режиссерским дебютом Ван Цзяньюна.

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Специальный приз жюри

Специальный приз жюри в конкурсной секции получил фильм «Магический атлас» режиссера Сунь Сюня. Работа сочетает анимированные гравюры на дереве, живопись и другие визуальные формы. Создание картины продолжалось десять лет, а производством занималась сингапурская студия Pi Animation Studio.

По данным издания, ни один из трех конкурсных фильмов китайских режиссеров не имел официального одобрения Китайской киноадминистрации. Они были созданы в сотрудничестве с продюсерскими партнерами из стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

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