В Шанхае, Китай, два крупных круизных лайнера китайского производства — Adora Magic City и Adora Flora City — впервые одновременно пришвартовались у Международного круизного терминала Усункоу. Это произошло 8 ноября, сообщает ECNS.

Второй лайнер прибыл после передачи

Adora Flora City, второй крупный круизный лайнер, построенный в Китае, был передан 6 ноября. На следующий день судно прибыло к терминалу в Шанхае. Его длина составляет 341 метр, а валовая вместимость — 141 900.

8 ноября лайнер должен был отправиться из Шанхая в первый пробный рейс после передачи, имея на борту почти 3 тысячи пассажиров. Ожидалось, что 11 ноября судно прибудет в международный круизный порт Наньша в Гуанчжоу.

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Рейсы двух судов

Adora Magic City вернулся к терминалу после завершения рейса, перевозя более 4 600 пассажиров. После высадки пассажиров и завершения необходимых процедур лайнер должен был отправиться на остров Чеджу в Южной Корее с более чем 3 800 пассажирами.

Иммиграционная служба Шанхая совместно с судостроителем обеспечивала оформление экипажей и пассажиров, осмотр судов и другие необходимые процедуры для обоих лайнеров.

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