Два иска, поданные от имени сотен регбистов с травмами мозга, могут быть исключены из производства из-за неоднократного несоблюдения сроков раскрытия медицинских документов. Юридическая команда истцов просит продлить срок для выполнения требований до января, сообщает The Guardian.

Спор о документах

Истцы неоднократно пропускали установленные судом сроки передачи документов ответчикам. Представители World Rugby, Rugby Football Union и Валлийского регбийного союза заявили, что не могут завершить формирование перечней потенциальных тестовых дел, поскольку до сих пор не получили необходимые медицинские материалы.

Текущие слушания должны были стать этапом подготовки к рассмотрению дел, запланированному на октябрь следующего года. Вместо этого стороны спорят, следует ли исключить иски из производства из-за нарушения судебных предписаний. Суд уже предоставлял истцам освобождение от такой санкции, однако их представители просят о еще одном продлении срока.

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Смена юридической фирмы

В июне дело перешло к фирме KP Law. Предыдущая юридическая фирма Rylands Garth больше в нем не участвует. Ведущий адвокат игроков Пол Даунс KC заявил, что на момент передачи дело находилось в хаотичном состоянии, а работу Rylands Garth назвал серьезным провалом.

KP Law передала дополнительные 2 000 документов, связанных с медицинскими обследованиями, и заявила, что за последние 99 дней выполнила больше работы, чем за предыдущие три года. В то же время в суде стало известно, что лишь 36 из 385 игроков в иске, касающемся регбийных союзов, имели письма с диагнозом. Судья Коттер отметил, что привлечение людей к делу без такого документа выглядит странным.

По словам Даунса, у Rylands Garth не было единой базы данных, показывающей, какие документы уже переданы. Он также заявил, что предыдущая фирма не предоставляла KP Law имеющиеся файлы до достижения договоренности о ее выходе из дела. Дальнейшая судьба исков зависит от решения старшего мастера Кука и судьи Коттера о продлении срока.

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