Два подсанкционных танкера с российским дизелем, которые сначала указали восточное побережье США в качестве пункта назначения, изменили маршруты. Один из них направляется в Бразилию, другой — в Средиземное море, сообщает PBS NewsHour со ссылкой на данные компании Kpler и сервиса MarineTraffic.

Маршруты танкеров изменились

Оба судна вышли в прошлом месяце из российского балтийского порта Приморск. Financial Times первой сообщила об изменении их курсов. Речь идет о российском танкере Talisman и Leruo под флагом Сьерра-Леоне.

Третье судно находится в Северной Атлантике и движется в направлении США, однако изменило указанный пункт назначения с Нью-Йорка на «for orders». Это означает, что место разгрузки остается открытым. Аналитик Kpler Мэтт Смит заявил, что пока неясно, есть ли у партий российского дизеля покупатели в США, и третий танкер также может изменить курс.

Спор вокруг импорта

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с президентом России, государства-агрессора, Владимиром Путиным относительно немедленных поставок на американский и мировой рынки более 300 тысяч метрических тонн дизеля из России. США запретили импорт российских энергоносителей после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Белый дом и Кремль не сообщили, была ли договоренность оформлена письменно, а также не раскрыли цену, условия оплаты и перечень участвующих компаний. Министерство финансов США временно разрешило операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизеля до 7 апреля, хотя такие операции обычно подпадают под санкции.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл призвала портовых операторов и владельцев терминалов штата не принимать суда с таким топливом. Она заявила, что администрация Трампа не имеет полномочий отменить запрет на импорт, принятый Конгрессом, а штат использует юридические и регуляторные возможности, чтобы не допустить работы государственных объектов и компаний с российским топливом. Группа сенаторов от обеих партий также призвала Трампа отказаться от договоренности.

В Кремле заявили, что не располагают деталями относительно коммерческих поставок, однако весь дизель найдет покупателей. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев назвал сообщение Financial Times ложным и заявил, что танкеры, предназначенные для США, продолжают движение по курсу.

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