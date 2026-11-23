Математик компании Anthropic, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, США, Левент Альпоге заявил, что система искусственного интеллекта Claude помогла ему доказать гипотезу Римана. Две организации сообщили, что независимо проверили его решение. Как сообщает The Guardian, Альпоге опубликовал на своем сайте заметку и компьютерный код и отметил, что работал над решением около шести недель.

Проверка кода Lean

Альпоге обнародовал код, написанный на языке программирования Lean, который, по его словам, позволял проверить выводы. После его публикации Lean Focused Research Organization и Mathlib Initiative сообщили, что проверили решение математика.

В совместном заявлении организации отметили, что полностью уверены в правильности доказательства гипотезы Римана, и поздравили Альпоге с достижением. Сам математик сказал, что Claude помогал ему в работе, а в конце решения, по его словам, ИИ значительно превзошел его собственный вклад.

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Задача тысячелетия

Гипотезу Римана в 1859 году предложил немецкий математик Бернхард Риман. Она касается распределения простых чисел — целых чисел, больших единицы, которые делятся только на себя и единицу. Риман исследовал, как часто простые числа встречаются на числовой прямой, и разработал формулу для оценки их количества до определенного числа.

Гипотеза Римана входит в перечень семи задач тысячелетия, отобранных Clay Mathematics Institute в 2000 году. Институт предлагает вознаграждение в 1 млн долларов за решение каждой из них. The Guardian также отмечает, что часть математиков выражает обеспокоенность растущей ролью частных технологических компаний и ИИ в решении сложных математических задач.

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